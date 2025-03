Maltempo, soccorsi 4.000 abitanti nell'alluvione di Empoli

Il Comune di Empoli (Firenze) stima nell'emergenza maltempo che lo ha colpito di aver fatto "interventi stimati per 2.000 abitazioni, altrettante famiglie, con 4.000 persone soccorse", mentre "sono state registrate 15 persone evacuate o allontanatesi da casa perché non sicure nelle loro abitazioni". Nello specifico, riferisce il Comune empolese, ci sono state "12 evacuazioni sanitarie, con accoglienza in ospedali e Rsa dei comuni limitrofi, e tre persone accolte per la scelta di non rimanere a casa", "su Empoli non si registrano evacuazioni obbligate".

La Protezione civile aveva allestito un'area di accoglienza della popolazione alla palestra delle scuole 'Busoni' di via Sanzio ma visto la scarsa richiesta, è stata trasformata in area di ammassamento dei volontari arrivati in città per fronteggiare l'alluvione che ha colpito la linea Ponzano-Pontorme a causa delle piogge e della rottura dell'argine del torrente Orme, tributario dell'Arno in riva sinistra.

La città di "Empoli, 50.000 abitanti, è stata toccata proprio nel cuore - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani-, nel suo centro storico, ho immagini di danni e devastazione a garage, i vari magazzini, primi piani, ieri sono stato lì e mi sono reso conto dei danni consistenti e della problematicità dei danni", che hanno guardato lato destro e lato sinistro dell'Arno".

L'Anas tiene chiuso il tratto dal km 46,000 al km 47,100 dove ha un sottopasso ancora allagato. Nella frazione di Ponzano si ripuliscono garage e seminterrati dopo l'alluvione dei giorni scorsi. A margine delle strade sono stati accatastati mobili, elettrodomestici, sacchi e oggetti vari. I danni sarebbero ingenti e già si sta raccogliendo materiale fotografico per la richiesta dei ristori. L'acqua è entrata ai primi piani delle abitazioni, mentre ha sommerso completamente seminterrati e garage. In un condominio l'acqua ha alluvionato 18 garage, ha rotto l'ascensore e alcuni muri portanti sono stati rovinati: "Abbiamo portato quasi tutto fuori, adesso c'è da pulire e capire i danni alla struttura che sarebbero abbondanti, si parla di migliaia e migliaia di euro", dice un residente. Un imprenditore della zona ha perso migliaia e migliaia di euro di merce: "In due giorni non si è visto nessuno - racconta - ci siamo aiutati tra vicini. Avevamo fino a 40 cm di acqua in casa, ieri quando sono arrivati il sindaco e le istituzioni ci siamo arrabbiati perché non c'erano le idrovore". Da ieri mattina hanno operato i volontari della Protezione civile, della Misericordia e dell'Anpas e le operazioni di drenaggio dell'acqua sono terminate in serata. Tanta la solidarietà: i residenti che non hanno avuto danni ingenti si sono messi al lavoro per aiutare gli altri. "È un nostro dovere", dicono ai giornalisti. In tanti hanno aiutato i vicini offrendosi di portare in strada gli oggetti o spazzare via l'acqua, altri hanno distribuito guanti, attrezzi e panni per pulire. Due studenti fuori sede di Pisa, si sono presentati per aiutare: "Veniamo da Milano e dalla Sardegna, studiamo a Pisa, abbiamo sentito la situazione e siamo venuti a dare una mano".

"La zona di Empoli è quella che ha subito più danni" ed oggi "è stata una domenica al lavoro per i quasi 300 volontari che sono impegnati nell'intervento di protezione civile più imponente a livello regionale dopo i danni causati dall'ondata di maltempo", evidenzia l'Anpas in una nota dedicata "al lavoro nei comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Montelupo che fortunatamente è in via di ultimazione" mentre "in questa domenica ci siamo concentrati su Empoli e sulle sue frazioni dove non mancano i problemi - spiega Samuele Noviello, responsabile Protezione civile Anpas zona empolese - Le nostre squadre sono a Ponzano, dove la rotta dell'argine dell'Orme ha portato allagamenti negli scantinati e ai piani bassi delle scuole, altre vuotature e pulizie di strade e cantine sono in corso a Santa Maria, Carraia e Marcignana. Voglio ringraziare i nostri volontari empolesi, ma anche tutti gli altri e le altre che sono arrivati da tutta Italia per sostenere l'empolese in difficoltà". "In questi due giorni - ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini - in tanti dei nostri volontari hanno prima vuotato la propria casa dall'acqua, poi sono scesi in strada indossando la divisa arancione per aiutare i propri concittadini.



