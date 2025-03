Maltempo, Mugello ha oltre 150 persone isolate e 87 evacuati

Ancora decine di persone risultano isolate nelle loro case in vari luoghi del Mugello. Lo evidenzia la prefettura stasera facendo il punto della situazione. Ce ne sono 30 a Barberino del Mugello (tre al Monastero del Silenzio e 27 in località Bovecchio), tutte rifornite dei generi di prima necessità; otto a Firenzuola per una frana nelle frazioni Pianaccio e Tarabba a causa della frana sulla provinciale; altre 70 persone a Marradi dove la situazione è costantemente monitorata dal Comune mentre altre 33 restano evacuate e hanno trovato sistemazione in modo autonomo; due in un agriturismo in località Monti di Palazzuolo sul Senio, ne sono i proprietari, altre 10 alla Madonna del Sasso sopra Pontassieve, in un borgo che si può raggiungere con un sentiero solo pedonale; ben 32 a Vicchio (28 in località Poggiolino e domani viene realizzata una viabilità alternativa temporanea; quattro in frazione Poggiolo).

Gli altri evacuati sono a Borgo San Lorenzo (12 persone alloggiate in albergo più altre 12 portate via da località Striano nel pomeriggio), a Vaglia (19 persone di cui 15 ospitate da parenti, mentre quattro sono in una struttura del Comune), a Vicchio (11 in totale: quattro della frazione Gattaia, una di Ponte a Vicchio, sei di Villore e tutti si sono organizzati da sé).



