Il legale delle vittime di via Fani: 'Chiedo istanza in procura per ascoltare l'ex Br Azzolini'

"Chiedo ai magistrati di Procura di Roma di effettuare verifiche su una intercettazione del marzo del 2023 e citata in un rapporto del Ros in cui l'ex brigatista Lauro Azzolini fa riferimento ad 'altro soggetto' presente a via Fani quel giorno e mai indagato per quei fatti".





E' quanto sollecita l'avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari dei caduti nella strage avvenuta 47 anni fa quando il presidente della Dc, Aldo Moro venne sequestrato. "Mi chiedo che fine abbia fatto l'inchiesta della giornalista Simona Zecchi con la quale ha segnalato una intercettazione tra Azzolini e un' altra persona - afferma il penalista - dove dice chiaramente che in via Fani c' era anche un altro soggetto mai indagato.





I pm di piazzale Clodio in primo luogo verifichino se sia davvero Azzolini il soggetto intercettato. Dopodiché visto l'ex brigatista, che a distanza di 50 anni si dichiara 'sofferente' per le sue azioni del passato, mi domando se non sia il caso che gli inquirenti lo convochino per ascoltarlo al fine di aprire una nuova indagine sulla possibile presenza di altri killer in via Fani, mai individuati", conclude Biscotti.



