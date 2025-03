Diciottenni comprano droga su Telegram pagando in criptovalute

Hanno acquistato in Spagna un chilogrammo di hashish attraverso la piattaforma Telegram e hanno pagato, in anticipo, l'importo in criptovalute. L'acquisto è stato intercettato però dai finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone che hanno sequestrato la sostanza stupefacente e denunciato gli acquirenti, due diciottenni friulani, incensurati.

La Guardia di Finanza nell'ambito di controlli economici, ha intercettato un pacco sospetto, proveniente dalla Spagna, destinato a un giovane della provincia di Pordenone. Verificato - su autorizzazione della Procura di Pordenone - che il collo conteneva 10 panetti di hashish, per un peso di 1.034 grammi, i finanzieri hanno allora riconfezionato il pacco sostituendone il contenuto - e lo hanno depositato nella cassettiera stradale indicata dal destinatario. Cassettiera che avrebbe consentito un ritiro automatizzato. Il giorno seguente il pacco è stato ritirato dai ragazzi che sono stati subito fermati e identificati come i reali acquirenti della droga.

In una delle abitazioni dei due, subito perquisite, i militari hanno rinvenuto altre piccole quantità di droga tra hashish e marijuana, e oltre cinquemila euro in contanti. Il padre del ragazzo ha sostenuto di essere il proprietario della marijuana, detenuta a suo dire per uso personale, ed è stato, perciò, segnalato alla Prefettura di Pordenone per l'avvio del percorso di recupero. Droga e denaro, invece, sono stati sequestrati.



