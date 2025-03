Ciciliano ai Campi Flegrei, nuovo centro accoglienza

Ha fatto tre tappe nei Centri operativi comunali di Napoli, Bacoli e Pozzuoli il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Cicilano, per fare - con sindaci e tecnici - il punto della situazione e per capire cosa aggiustare. L'emergenza bradisismo nei Campi flegrei non dà tregua e per questo i piani di protezione civile "che non sono scritti nella pietra" vanno costantemente aggiornati per far fronte alle esigenze che cambiano di continuo. Ovviamente non si ferma l'opera di verifica sui fabbricati, sottoposti in queste ultime settimane ad un prolungato stress test. In campo vi sono 9 squadre dei vigili del fuoco.



Le scosse però hanno indotto nei giorni scorsi tantissimi residenti ad abbandonare anche se provvisoriamente le loro case.

Per questo c'è la necessità di realizzare nuovi punti di accoglienza, oltre a quello di attesa allestito nell'ex base Nato di Bagnoli dove la Regione Campania ha deciso di avviare una serie di servizi di supporto ed assistenza. La priorità è quella di essere particolarmente vicini ai più vulnerabili e a coloro che hanno delle esigenze particolari.

Nel corso del primo incontro al Coc di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi è stato deciso di realizzare un altro punto di attesa nei pressi dell'ippodromo di Agnano. E qualche ora dopo i tecnici erano già al lavoro per individuare l'area più adattata in una zona che fa da cerniera tra il comune di Pozzuoli e quello di Napoli.

Video Campi Flegrei, Vigili del fuoco al lavoro per i controlli strutturali





Ma Ciciliano è tornato in Campania anche per ribadire che non ci possono essere 'sfasature" nella comunicazione.

"Abbiamo fatto delle valutazioni ed abbiamo registrato che alcune volte ci sono delle sfasature nelle informazioni che vengono fornite o trasmesse. È fondamentale dare delle comunicazioni precise Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per far capire chiaramente", ha detto ai giornalisti il capo della Protezione civile lasciando il Coc di Monteruscello, alla periferia di Pozzuoli. Insomma la paura si fronteggia anche con la conoscenza. I Campi flegrei hanno vissuto nell'ultimo secolo due crisi legate al bradisismo: nel 1983 e ancor prima nel 1970, quando i residenti lasciarono la rocca del Rione Terra.



"L'evacuazione della popolazione è prevista solo ed esclusivamente nel piano vulcanico. Il piano per il bradisismo, del quale ci stiamo occupando in questi giorni, non prevede assolutamente l'evacuazione, così non è prevista l'evacuazione durante un sisma", ha poi aggiunto. Intanto dopo le verifiche eseguite anche nella giornata di oggi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la riapertura delle scuole della X Municipalità.



