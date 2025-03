Allerta arancione per rischio idraulico nel Valdarno

La Toscana si risveglia dopo una notte di tregua dalle piogge intense - ci sono stati rovesci sparsi - con l'allerta per rischio idraulico e di esondazioni scalata da mezzanotte da rossa ad arancione sui bacini di Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, in pratica il bacino dell'Arno da Empoli fino a Pisa e alla foce in mare, più la zona nord del Livornese. Sempre oggi passano in allerta gialla le aree del Mugello, Firenze, Valdarno Superiore, fino alle ore 14. Permangono gli allagamenti a macchia di leopardo, non solo nei terreni aperti ma anche in parecchi dei centri abitati colpiti dalle alluvioni di fiumi, come la Sieve.

