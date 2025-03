Aggrediti in strada a Milano, due giovani gravi in ospedale

Due giovani della Costa d'Avorio, di 22 e 27 anni, sono stati aggrediti questa notte poco prima delle 4 a calci, pugni e oggetti contundenti da un gruppo di persone che è poi scappato.

L'aggressione è avvenuta in via Filzi, non lontano dalla stazione Centrale. Sul posto sono intervenute le volenti del commissariato Greco Turro e i sanitari. Al loro arrivo il ragazzo di 22 anni era in arresto cardiaco ed è stato rianimato e poi portato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il 27enne è stato portato con ferite e contusioni al volto al Fatebenefratelli in condizioni meno gravi. Con loro c'era anche una ragazza di circa 26 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale.



