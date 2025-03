Nevicate tra 10 e 20 centimetri sulle strade montane in Veneto

Nevicate significative si registrano sui rilievi del Veneto, in particolare nel bellunese e sulle strade della fascia montana e pedemontana. Lo riferisce la concessionaria regionale Veneto Strade️.

Le precipitazioni nevose sono oltre i 1100-1400 metri di altitudine, sui tratti alpini, e oltre i 1400-1600 metri sull'Agordino e sulle Prealpi. Gli accumuli complessivi di neve sono tra i 10 e i 20 centimetri, con punte maggiori oltre i 1700-1800 metri. A quote inferiori si prevedono piogge per un totale di 10-30 millimetri, specialmente tra Prealpi e pedemontana.

Veneto Strade segnala criticità sul Passo Falzarego, nella località Col Gallina, sopra Cortina D'Ampezzo, a causa di molte auto parcheggiate sulla corsia di marcia, in genere di turisti che frequentano le piste da sci, rendendo il passaggio dei mezzi di sgombero neve, oltre che delle automobili, molto difficoltoso.



