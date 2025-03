Maltempo, Regione 'problemi maggiori in Mugello e a Sesto F.no'

La Regione Toscana evidenzia che con allerta rossa in corso per maltempo, i " problemi maggiori si registrano in provincia di Firenze, in particolare in Mugello, nell'Empolese e a Sesto Fiorentino, dove, in accordo con gli uffici regionali del Ministero della cultura, è stato attivato il modulo beni culturali per intervenire sulla biblioteca dell'Istituto De Martino". In Mugello stanno intervenendo colonne mobili della Protezione civile di Umbria, Marche e Liguria ed anche nell'Empolese saranno attive unità della Protezione civile nazionale, come era stato chiesto ieri dal presidente Eugenio Giani al ministro della Protezione civile Musumeci.

Tecnici e volontari sono al lavoro per verificare gli effetti degli allagamenti e nel monitoraggio di frane. Al momento alla Regione Toscana non risultano cittadini isolati, dopo che è stata risolta la criticità di Vaglia (Firenze).

Nella provincia di Prato c'è una frana sulla Sr 325 per Bologna, sopra Vernio, e allagamenti nel comune di Carmignano dove il sindaco ha chiesto l'intervento di volontari della Colonna mobile.

Frane in movimento nella provincia di Pistoia, mentre nell'area di Pisa, oltre all'attenzione per l'Arno, sono in corso interventi per allagamenti a Montopoli, Vicopisano e Palaia.

A Livorno è chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, l'uscita Vicarello della Sgc. Fi-Pi-Li. Nelle altre province, è stato risolto l'isolamento di Bagni di Lucca (Lucca).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA