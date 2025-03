Maltempo in Toscana, colmo della piena è passato

07:20

Nei soccorsi per il maltempo in provincia di Firenze, i vigili del fuoco hanno effettuato numerose evacuazioni di persone dalle abitazioni e diversi interventi per recuperarne altre salite sui tetti delle auto per mettersi in salvo o rimaste bloccate dentro.

Tra gli interventi di rilievo, nel tardo pomeriggio in Valdisieve, i vigili del fuoco mentre stavano andando a dare soccorso alla popolazione della Rufina, hanno visto un uomo trascinato via dalla forza dell'acqua nel fiume Sieve e sono riusciti ad effettuare il salvataggio, per poi affidarlo al personale sanitario. Lo riferisce stanotte il comando di Firenze.

Per far fronte alle richieste di soccorso, è stato incrementato il numero delle squadre ordinarie richiamando personale dal turno libero e sono state formate squadre fluviali anche con personale giunto dai comandi di Lucca, Massa Carrara e Treviso. Sono intervenuti anche due elicotteri del reparto volo di Arezzo. Due recuperi dall'alto.

A Ponte a Vicchio col verricello è stato tirato via un uomo sul tetto della vettura vicino al fiume Sieve. Invece due persone e un cane sono state evacuate sempre dall'alto da due abitazioni interessate da una frana in frazione Gattaia di Vicchio. Sulla Sieve sono intervenuti anche i sommozzatori, in particolare a Rufina dove anche stanotte operano un mezzo anfibio e squadre fluviali.

Nel corso della giornata i Vigili del fuoco sono stati impegnati anche per diverse fughe di gas, incidenti stradali e incendi di quadri elettrici. Sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati impegnati inizialmente su Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Intervento anche a Signa in Via dell'Orologio, dove è crollata una porzione di 20 metri di un muro alto circa 6 metri. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per verificare tramite saggi e con l'ausilio di un escavatore l'eventuale presenza di persone sotto i materiali caduti