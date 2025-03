La contromanifestazione dei Movimenti, bruciato poster con bandiera Ue

Bruciata una bandiera dell'Europa in piazza Barberini alla contromanifestazione indetta da Potere al popolo, Usb, Arci, gli studenti e i palestinesi. I manifestanti hanno intonato il coro "Ue assassina" e mostrato uno striscione con scritto: "Non un euro per la loro guerra" con le immagini di Von der Leyen e Meloni. Poi è stato dato fuoco con fumogeni a un grande poster con una bandiera dell'Europa. "Contro l'odio di Michele Serra che ci porterà alla guerra. Anche se non ci volete siamo qua", uno dei cori. Poi intonata Bella ciao.

Un'altra piazza che si contrappone a quella di Piazza del Popolo è alla Bocca della Verità. "Siamo qui perché c'è una piazza che vuole la guerra, vuole il riarmo. E noi vogliamo la pace, così come la maggioranza di tutti gli italiani. Questo è il tema di fondo. Noi abbiamo pensato che fosse il caso di mettere da parte tutte le bandiere e di fare solamente riferimento alla bandiera italiana e quindi alla pace. Pace e sovranità sono i due perni della nostra proposta, che è una proposta che unisce tutto il popolo italiano", ha scandito il leader di Democrazia sovrana popolare, Marco Rizzo, all'ANSA a margine della manifestazione "Pace e sovranità" da lui lanciata per oggi a Roma. L'iniziativa si è aperta con l'inno di Mameli e il grido "Pace" scandito dalle persone poco prima delle 16. In piazza decine di bandiere dell'Italia, una della Grecia, un'altra della Romania, della Pace e di Mosca.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA