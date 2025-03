Incidente con incendio in galleria A12, feriti lievi

Incidente stradale in A12 tra Chiavari e Rapallo con conseguente blocco della circolazione.

Intorno alle 14 una autovettura diretta verso Genova per cause in via di accertamento all'interno della galleria Maddalena ha sbandato e si è capovolta prendendo fuoco. Gli occupanti sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati soccorsi dai militi della Croce rossa di Chiavari e dal personale del 118 e trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Il tratto è stato bloccato per consentire ai vigili del fuoco di intervenire per spegnere l incendio e rimuovere il mezzo. La chiusura ha generato, ad ora, 4 km di coda. Difficoltà anche in senso opposto per una serie di allagamenti della sede stradale dovuti al nubifragio in atto.



