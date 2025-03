Con coltello minaccia di uccidere presso scuola, bloccato

Si aggirava per strada con in mano un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri minacciando di voler uccidere qualcuno. Dopo attimi di panico perché tutto è avvenuto nei pressi di una scuola di Dalmine, in provincia di Bergamo, all'ora di uscita degli studenti, il protagonista dell'episodio, un 18enne di origini egiziane e con precedenti, è stato bloccato dai carabinieri che dopo una trattativa durata alcuni minuti lo hanno convinto a posare l'arma. Il ragazzo è stato portato in caserma e poi è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Bergamo. E' stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.



