A Roma la manifestazione per l'Europa. Gli organizzatori: 'Almeno 30.000 persone'

16:03

"In un mondo che sembra in frantumi, una piazza che unisce persone e idee diverse è uno scandalo. Questo scandalo ha un nome. Si chiama democrazia. Non è molto di moda, nel mondo, la democrazia. Il mondo è pieno di gente in galera perché non la pensa come il capotribù. Di bambine che non possono andare a scuola perché sono bambine. Di oppositori assassinati o avvelenati, di libri messi al bando, di idee schiacciate. Di omosessuali e transessuali perseguitati per legge. Di schiavitù sul lavoro e nelle famiglie. Di vite sottoposte al dominio del padrone e all'arbitrio del padre". Lo afferma Michele Serra, dal palco di piazza del Popolo.

"Qui, no. Perché siamo in Europa. E per quanti errori - prosegue - abbiamo fatto, e per quanta ingiustizia e indifferenza ancora opprimano i più deboli, da ottant'anni a questa parte stiamo provando a vivere in libertà e in pace. E le persone che scappano dalla guerra, dall'oppressione e dalla fame per cercare rifugio qui da noi lo fanno perché per loro vivere in pace, e vivere liberi, e avere la pancia piena, è una grande novità. E non una pigra abitudine, come ci siamo rassegnati a credere noi europei, viziati da ottant'anni di pace e di libertà.