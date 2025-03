A Roma la manifestazione per l'Europa. Michele Serra: 'Siamo in tanti, siamo un popolo'

15:24

"Siamo in tanti evviva. Siamo in tanti perchè siamo un popolo che è una parola che negli ultimi anni è stata sottratta alla democrazia ed invece è la più democratica delle parole. Una piazza Europea è una piazza di persone che su molte cose non la pensano allo stesso modo. Ognuno di voi potrebbe avere qualcuno accanto che vota per una altro partito, che non crede in Dio o nel vostro Dio.Nel mondo non va molto di moda la democrazia". In un mondo che semvra u frantumi si chiama democrazia. Lo ha detto dal palco di piazza del Popolo Michele Serra promotore della manifestazione per l'Europa.

"I nostri veri nemici siamo noi stessi quando dimentichiamo la nostra fortuna. Per quelli che attraversano il Mediterraneo per venire qui, e per quelli che sventolano questa bandiera a Est, l'Europa non è un concetto astratto. È la salvezza. Ricordiamocelo, quando li ricacciamo in mare. E ricordiamocelo, quando pensiamo che la resistenza degli ucraini sia solo una scocciatura che ci impedisce di riposare tranquilli", ha aggiunto Michele Serra dal palco.