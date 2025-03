E' stata nitidamente avvertita anche in Basilicata la scossa di terremoto registrata alle 20.37 in Puglia. In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia.

Diversi post sulla scossa di terremoto sono stati pubblicati sui social anche dai residenti a Potenza e a Matera.



