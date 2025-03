Ramy: A.Fontana, carabinieri messi alla gogna prima della verità

Dopo la perizia sull'incidente che ha portato alla morte di Ramy in seguito a un inseguimento dei carabinieri, "mi sono fatto l'idea che sia una vergogna che si facciano i processi e le accuse, mettendo alla gogna due persone che hanno svolto in modo corretto il loro lavoro prima ancora che si sappia qual è la realtà". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della Seconda edizione di 'Milano Smart'.

"Credo che bisognerebbe darsi una calmata, che bisognerebbe cercare di lasciare la possibilità di trarre delle conclusioni.

I processi mediatici - ha aggiunto - sono sempre rigorosamente sbagliati come tutti gli altri processi che vanno prima sui giornali che non nelle aule di un tribunale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA