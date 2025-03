Ragazza scomparsa nel Bolognese, ricerche in corso

E' arrivata in Italia dal Bangladesh il 30 maggio 2024 e da allora era uscita di casa solo un'altra volta. La seconda è stata ieri mattina e da allora si sono perse le sue tracce. Il marito ne ha denunciato la scomparsa ieri sera ai carabinieri e sono in corso ricerche per Orna Moni, 21 anni, bangladese, uscita ieri mattina alle 10 dalla sua casa di San Giorgio di Piano dicendo alla suocera convivente che sarebbe andata a fare una passeggiata nel centro del paese per un paio di ore, ma non è più rientrata.

A lanciare un appello per la giovane donna è l'associazione Penelope Emilia-Romagna con l'avvocato Barbara Iannuccelli. "E' alta 1,60, non parla italiano, è senza documenti, soldi e cellulare. Indossava felpa e leggins neri e scarpe da ginnastica bianche. Aiutateci perché potrebbe essere in grande pericolo.

Chiamate il 112 o contattateci sui social per le segnalazioni", il messaggio diffuso.

La ragazza non risulta lavorare e pare fosse uscita solo una volta, l'8 marzo, per fare un giro a Bologna in treno. Non indossa il velo islamico, ha lunghi capelli neri lisci. I suoi familiari hanno riferito che non pregava e amava fare shopping di abiti occidentali.



