Legale Sempio, Garofano disponibile come nostro consulente

Luciano Garofano, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, "ha dato la sua disponibilità" per essere nominato come consulente della difesa di Andrea Sempio nella riapertura delle indagini sul caso di Garlasco e, in particolare, sugli aspetti genetici. Lo ha spiegato l'avvocata Angela Taccia che assiste col legale Massimo Lovati il 37enne, la cui posizione era stata archiviata nel 2017 e di fatto pure nel 2020. I difensori auspicano che la comparazione del Dna prelevato ieri a Sempio venga effettuata "con un accertamento tecnico irripetibile o con un incidente probatorio", a cui potrebbe partecipare anche il consulente difensivo.



