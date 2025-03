La salute del Papa è stabile, il recupero è lento, bollettini meno frequenti

Non ci sono novità, la situazione del Papa è stabile, e per questo i medici hanno deciso di non redigere l'annunciato bollettino medico. Lo comunica la sala stampa vaticana. La situazione del Papa è stabile ma il recupero del Papa, considerata anche l'età, è lento. Quindi presumibilmente il bollettino medico verrà diramato domani sera ma verosimilmente i bollettini saranno poi meno frequenti, considerata la stabilità del Papa. E' quanto riferiscono fonti vaticane. Il Papa ha bisogno di tempo per recuperare, sottolineano le stesse fonti, ricordando che fa tutti i giorni fisioterapia sia motoria che respiratoria.

Oggi il pontefice ha seguito gli esercizi spirituali, prosegue la terapia farmacologica e alterna la fisioterapia motoria, la mattina a quella respiratoria, il pomeriggio. Stando alla situazione stazionaria, è da dedursi che il Papa è sempre aiutato con l'ossigeno: di giorno con l'ossigenazione ad alti flussi e la notte con la ventilazione meccanica. Confermato anche che il Papa riesce a muoversi e a spostarsi, pur con l'aiuto del quale aveva bisogno anche prima del ricovero, e alterna periodi a letto e periodi della giornata in poltrona. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, riferisce la sala stampa vaticana.

Parolin: "Il Papa possa tornare presto tra noi"

"Ci riuniamo in preghiera con l'intenzione della salute del Santo Padre perché possa ristabilirsi e tornare presto tra noi". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin all'inizio dell'omelia della messa con il corpo diplomatico nella Cappella Paolina. Parolin ha ricordato anche il dodicesimo anniversario del pontificato di Bergoglio, che si è celebrato ieri. "La nostra preghiera si fa ancora più intensa e più viva", ha sottolineato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA