In banca con pistola giocattolo, 'metal detector non funziona'

È entrato in banca affermando di essere armato e lamentandosi perché il metal detector non funzionava. La pistola in effetti era nella fondina, assicurata alla cintola dei pantaloni: si trattava però di un'arma giocattolo.

Il protagonista della vicenda, avvenuta questa mattina a Cuneo, è un italiano di circa cinquant'anni, non residente in città. È entrato negli uffici della Deutsche Bank di corso Santorre di Santarosa, facendo notare a una cassiera il presunto malfunzionamento del metal detector, dimostrato dal fatto che lui era riuscito a entrare con una pistola.

Nessun atteggiamento di minaccia da parte dell'uomo, che per tutto il tempo ha tenuto l'arma nella fondina. In banca tuttavia sono state sospese in via precauzionale tutte le operazioni.

Ancora all'uscita dai locali l'uomo avrebbe di nuovo fatto notare che il metal detector "non funzionava".

La polizia, in seguito alla segnalazione dalla banca, ha bloccato il soggetto che nel frattempo si era allontanato a piedi. Sotto una pensilina del bus, tra corso Nizza e piazza Galimberti, il sospettato è stato immobilizzato dagli agenti: si è scoperto così che la pistola era in realtà un giocattolo.

Il fermato è un individuo conosciuto dalle forze dell'ordine, non nuovo a comportamenti del genere. In passato aveva già creato allarme in una clinica odontoiatrica.



