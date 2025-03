Giani, chiesto mobilitazione Protezione civile nazionale

"Ho attivato la Colonna Mobile della Regione Toscana e ho richiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile". Lo rende noto il governatore Eugenio Giani per il maltempo che sta colpendola la Toscana. "L'intensità e l'estensione degli eventi previsti potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso", aggiunge Giani.



