Un 19enne con precedenti di Polizia è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Gardone Valtrompia (Brescia) per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento, ieri pomeriggio, di un coetaneo nel corso di una lite.

E' anche stato sequestrato il coltello utilizzato.

La vittima è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata perché colpita da profonde ferite all'addome.



