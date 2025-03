Assalto ai Monopoli di Stato nella notte con un camion-ariete

Furto di sigarette e tabacchi la notte scorsa nel deposito dei Monopoli di Stato a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il bottino è ancora da quantificare. Il colpo è stato messo a segno tra le 4 e 5 e dalla prima ricostruzione è emerso che per entrare nel magazzino la banda ha usato la benna di un camion come ariete. Sul caso indagano i carabinieri. Non è il primo episodio del genere nella struttura di Lonato, dove in passato i ladri hanno colpito più volte, l'ultima nel 2021.



