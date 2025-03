Allerta rossa in Toscana ed Emilia-Romagna LIVE BLOG

20:14

Ordine di recarsi ai piani alti in alcune zone di Prato a causa del maltempo stasera. Il Comune invita a farlo ai residenti di via Anita Garibaldi e via Calatafimi in zona Viaccia, e via di Galceti, via Santi Pisani, via Curzio Malaparte e via di Cantagallo all'intersezione con via 7 marzo e la rotatoria in corrispondenza del ponte di via Malcantone e Vignone in zona Figline-Galceti. Inoltre è in preparazione un'ordinanza comunale per l'evacuazione di alcuni residenti a Figline di Prato, in via del Borrino perché hanno le case allagate. Chiusa anche una strada, a causa di allagamento, il tratto di via Roma tra via Oriana Fallaci e Ponte a Molino in direzione di Poggio a Caiano.