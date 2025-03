Allerta rossa anche domani in Toscana ed Emilia-Romagna. Arno sale a Firenze a 4,05 metri

11:53

Allagamenti e problemi alla viabilità a Scandicci (Firenze), dove è stata anche evacuata a scopo precauzionale una famiglia. Al momento, fanno sapere dal Comune, le criticità maggiori si stanno registrando in via di Triozzi, nel tratto compreso tra via Roma e via ponte di Formicola, che risulta chiuso. Problemi alla viabilità anche per il flusso di auto dirottate sul territorio comunale a seguito delle chiusure in A1, poi riaperta in tarda mattinata, e del ponte a Signa.

La sindaca Claudia Sereni ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente per l'evacuazione di un nucleo familiare residente in via della Nave a Badia a Settimo. Il Comune sta inoltre predisponendo insieme al volontariato e alla Società della salute un punto accoglienza all'auditorium di piazzale della Resistenza per garantire vitto e alloggio alle famiglie nel caso in cui si rendessero necessarie evacuazioni. Infine questa mattina, a integrazione dell'ordinanza con cui ieri è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni orgine e grado, nuovo provvedimento della sindaca che ha disposto la chiusura di tutti i parchi, giardini, dei cimiteri e dei mercati presenti sul territorio. L'appello che arriva dal Comune è quello di limitare gli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari, a non stazionare nei seminterrati e in caso di emergenza salire ai piani alti, fino al termine dell'allerta.