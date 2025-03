Alla manifestazione per l'Europa attesi in 15mila

La manifestazione per l'Europa in piazza del Popolo e due 'contro-piazze' a poche centinaia di metri di distanza. Centro storico di Roma sorvegliato speciale domani per le tre mobilitazioni che si svolgeranno in contemporanea. Il dispositivo di sicurezza è stato messo a punto in un tavolo tecnico in Questura. Le tre manifestazioni sono regolarmente preavvisate. Attesi in 15mila alla 'piazza per l'Europa', la mobilitazione lanciata dal giornalista Michele Serra, che ha raccolto l'adesione di diverse realtà tra associazioni, sindacati, partiti e anche del sindaco Roberto Gualtieri con altri primi cittadini di ogni schieramento. I movimenti si sono dati appuntamento, sempre alle 15, in piazza Barberini. Al sit-in sono state preavvisate 250 persone ma si attende una partecipazione maggiore. Infine, alle 15.30 i patrioti si incontreranno a Bocca della Verità per la mobilitazione lanciata da Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, a cui è stato invitato anche Vannacci.



