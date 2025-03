Weekend ancora instabile al centro-nord, quasi estate al sud

Sarà un weekend ancora instabile al centro-nord, mentre proseguirà la fase quasi da inizio estate al sud. Sabato pioverà in modo piuttosto diffuso dall'Alto Lazio in su, domenica invece i fenomeni saranno occasionali e più probabili tra nord-ovest e Toscana. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma la brevità della tregua di oggi al maltempo che da circa una settimana imperversa sulla penisola. Se infatti sono previste anche delle schiarite al nord, al sud e sul versante adriatico, dal tardo pomeriggio di oggi i primi forti rovesci di una nuova perturbazione partiranno dalla Sardegna, attraverseranno il Mar Tirreno e il Mar Ligure fino a colpire soprattutto Liguria di Levante, Toscana e Lazio: inizierà poi una notte molto perturbata al centro-nord. Venerdì 14 sarà da bollino nero per il meteo anche se non per tutti, l'Italia infatti sarà divisa in due: avremo maltempo estremo al nord-est e tra Toscana ed Umbria, mentre il sole dominerà con una fase estiva prematura al sud, in particolare in Sicilia. Il weekend sarà ancora instabile al centro-nord mentre proseguirà una fase quasi da Giugno al sud. Sabato pioverà in modo piuttosto diffuso dall'Alto Lazio in su, domenica invece i fenomeni saranno occasionali e più probabili tra nord-ovest e Toscana. Per avere un miglioramento deciso del meteo anche al centro-nord, dovremo aspettare martedì, sebbene si preveda un deciso calo delle temperature ad inizio nuova settimana, specie in montagna e sul versante adriatico.

Nel dettaglio: - Giovedì 13. Al nord: precipitazioni solo su Alpi e Prealpi.

centro: piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: piogge in Campania, quasi assenti altrove.

- Venerdì 14. Al nord: maltempo forte. Al centro: maltempo. Al sud: caldo ed asciutto.

- Sabato 15. Al nord: maltempo. Al centro: maltempo. Al sud: sole e caldo estivo.

Tendenza: attenuazione dei fenomeni da domenica, migliora ovunque da Martedì.



