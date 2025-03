Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Napoli, gente in strada

08:47

"È stata una notte difficile. Ma non molliamo di un millimetro. Abbiamo appena finito i controlli nelle scuole di Bacoli. Ed i risultati sono positivi. Nessun danno. Ho voluto esserci personalmente ai sopralluoghi. Resteranno aperte. Così consentiremo ai nostri ragazzi di fare lezione. Dando ai genitori la certezza di lasciare i propri figli in luoghi controllati". Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, dopo la scossa della scorsa notte.

"L'ho detto, e lo ripeto. Le scuole sono gli edifici più sicuri della nostra città. Ringrazio l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale per le verifiche effettuate in piena notte, nonostante la pioggia. Vogliamo dare certezze ai cittadini. Punti di riferimento- ha sottolineato- Aprire le scuole, ove possibile, è un atto importantissimo per continuare a convivere in modo attento con il bradisismo. Poco fa, al Centro Operativo Comunale, abbiamo ricevuto anche la visita del Prefetto di Napoli e del Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo fatto il punto della situazione. Dopo la scossa, a Bacoli, non vi sono stati danni a cose e persone. Ed è un'importante base di partenza".

"Resteremo ancora più vigili. Sono già in programma numerosi incontri istituzionali nelle prossime ore. Vi terrò sempre aggiornati. Lo so. Non è semplice. La paura, la preoccupazione, sono sentimenti che non ci abbandonano. Vi capisco, assolutamente. Ma ora più che mai bisogna fare squadra. Noi siamo al vostro fianco-conclude- Ad ogni ora del giorno e della notte. Siamo con voi. Non dimenticatelo mai. Insieme, supereremo anche questa. Un passo alla volta".