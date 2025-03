Sindaco San Ferdinando, soddisfa annuncio Meloni su baraccopoli

"É rassicurante constatare l'impegno profuso dal Governo per l'attuazione del 'decreto Caivano' che prevede anche lo smantellamento della baraccopoli ubicata nel nostro comune in cui alloggiano centinaia di migranti impegnati in lavori agricoli". Lo dice all'ANSA il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, che esprime, in questo senso, "profonda soddisfazione, condivisa da tutti i primi cittadini presenti all'incontro svoltosi ieri a palazzo Chigi".

"Soddisfa anche il fatto - aggiunge Gaetano - che in soli due mesi dall'emissione del decreto si sono svolti già due incontri a palazzo Chigi e numerose riunioni con la struttura commissariale guidata dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Sono state anche redatte le schede di intervento grazie a un intenso lavoro che ha visto la partecipazione attiva di tutte le articolazioni coinvolte, incluse la Prefettura di Reggio Calabria e la Regione Calabria. É prevista, tra l'altro, la realizzazione, in un terreno lungo la strada provinciale che collega Rosarno e San Ferdinando, della cosiddetta 'fattoria solidale', un compendio agricolo che ospiterà i migranti stagionali impiegati in agricoltura fornendo loro alloggi dignitosi ma anche la possibilità dell'autoimpiego e della formazione grazie ad una gestione sostenibile che sarà affidata a una cooperativa agricola sociale di comprovata esperienza e radicata nei mercati della agricoltura etica e del lavoro legale".



