Ocean Viking arrivata a Marina di Carrara con 15 migranti

E' arrivata stamani al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 15 migranti.

Inizialmente sulla nave c'erano 25 migranti, compresi minori non accompagnati, ma una decina di persone sono state sbarcate nelle scorse ore a Trapani.

La Ocean Viking, entrata in porto alle 10, ha raggiunto le coste toscane dopo aver soccorso i migranti alcuni giorni fa nel Mediterraneo meridionale. Per lo scalo toscnao si tratta complessivamente del quindicesimo sbarco dal 2023, il primo del 2025. Per la Ocean Viking si tratta invece della quarta volta al porto di Marina di Carrara. Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa Carrara: imoegnati volontari, sanitari e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'Autorità portuale e della Capitaneria di porto. I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le procedure di identificazione e controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, i migranti partiranno infine per le strutture di accoglienza selezionate.



