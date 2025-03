Maltempo: Protezione civile, allerta rossa in Emilia-Romagna

Una vasta area di bassa pressione interessa gran parte dell'Europa e determina il passaggio di impulsi di tempo perturbato, con rinforzo dei venti, anche sulla nostra penisola. Da stasera, infatti, piogge e temporali, localmente intensi, interesseranno la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Nord-Est, in particolare il Veneto, in estensione su Marche, Lazio, Campania settentrionale, zone interne di Abruzzo e Molise; è previsto, inoltre, il rinforzo della ventilazione su Emilia-Romagna e regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, specialmente sui settori montuosi, su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Si prevedono mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata di oggi, si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 14 marzo, anche a Marche, Lazio, Campania settentrionale e zone interne di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 14 marzo, allerta rossa su parte di Emilia- Romagna. Allerta arancione su ampi settori di Toscana ed Emilia-Romagna. Allerta gialla su parte di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia, Campania, restanti settori di Emilia-Romagna e Toscana e su tutto il Molise.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA