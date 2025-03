Crosetto, risoluzione Ue? L'Italia non vota contro gli Usa

"L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in videoconferenza a Verona in occasione di LetExpo.

"Siamo assolutamente consapevoli - ha precisato - che senza gli Stati Uniti non esiste possibilità di deterrenza. Noi abbiamo avuto per oltre 70 anni l'ombrello di sicurezza americano e già con Obama, a cui sono passate altre tre presidenze, ci è stato detto 'non vogliamo più spendere soldi, iniziate a difendervi da soli'".

"Ne prendiamo atto. Ma - ha sottolineato Crosetto - non significa che dobbiamo metterci in competizione con gli americani perchè, se anche iniziassimo ad investire oggi più del 3% in Europa nella Difesa avremmo una Difesa paragonabile a quella che ci danno oggi gli Usa e una sicurezza di questo tipo tra 8-10 anni. E mai probabilmente avremo la stessa deterrenza che ci danno gli americani che hanno come risorsa il nucleare che a noi in Europa manca".



