CoorDown presenta il video musicale "No decision without us"

In vista della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo, CoorDown lancia la campagna "No decision without us" per rivendicare la presenza delle persone con disabilità nei tavoli dove si prendono le decisioni. L'inclusione non sarà mai possibile se il mondo continuerà ad essere disegnato da "pochi" per "pochi". Da qui prende vita il video "No decision without us" lanciato oggi a livello mondiale. Un musical che sulle note della canzone originale Nessuna decisione senza di noi porta persone con diverse disabilità ad affermare il proprio posto nella società.

Ambientazioni differenti unite dalla richiesta di far parte delle conversazioni che modellano le loro vite, perché ciò che è giusto per alcuni non è sempre giusto per tutti.

Il video si apre nella camera di Sophia, una ragazza con sindrome di Down. I suoi genitori stanno decidendo quale vestito la figlia dovrebbe indossare a un matrimonio, senza chiedere la sua opinione. La ragazza irrompe nella stanza pretendendo di avere un ruolo in questa decisione. Una persona in sedia a rotelle vuole essere al tavolo dove si sta approvando il progetto per una nuova stazione ferroviaria. Una persona piccola vuole poter essere coinvolta nella progettazione degli spazi del suo luogo di lavoro. Uno studente sordo reagisce con sarcasmo quando il preside della scuola dice che al suono dell'allarme tutti devono fuggire via. Una persona cieca in un aeroporto mette in evidenza quanto un info point con touch screen sia inutile se non puoi vederlo. E infine, una persona con disabilità motoria e una con disabilità intellettiva chiedono a un politico in Parlamento di essere al tavolo dove si scrivono le leggi. Il video è disponibile sul canale Youtube e tutte le piattaforme social di CoorDown.

Per il film è stato scelto un cast professionista internazionale che vede la partecipazione Mia Noelle Rodriguez, la giovane attrice e protagonista con sindrome di Down di 16 anni, insieme a Caterina Scorsone, volto della serie TV "Grey's anatomy", mamma di una bambina con sindrome di Down e portavoce della Global Down Syndrome Foundation. Con loro attori, attrici e performer con disabilità che oltre a recitare hanno interpretato la canzone originale del film. "Con questa campagna uniamo la nostra voce a quella di tutte le persone con disabilità - dice Martina Fuga, presidente di CoorDown - per lanciare una call to action che superi ogni divisione e barriera. Solo restando uniti, e chiedendo con forza di avere un posto nella stanza delle decisioni, possiamo affrontare questo momento storico che sembra voler relegare le persone con disabilità nel silenzio e nell'invisibilità".



