Allerta meteo rossa, a Bologna evacuare i piani terra dalle 22

In seguito all'allerta meteo rossa emanata da Arpae il Comune di Bologna ha emanato un'ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti in alcune strade dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena a partire dalle 22 di oggi e fino al termine dell'emergenza.

È obbligatorio, per precauzione, sottolinea il Comune, recarsi ai piani superiori predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili.

Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna in via precauzionale, palestre comprese. La decisione è stata comunicata dal Comune sui canali social in considerazione dell'allerta rossa della Protezione civile per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d'acqua, e arancione per temporali e gialla per vento per tutta la giornata di domani. La stessa decisione è stata già presa dal comune di Pianoro, nell'hinterland della città, e non si esclude che altri comuni del Bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento.

Oltre alle scuole, domani il Comune di Bologna per l'allerta meteo rossa saranno chiusi anche parchi e giardini pubblici, centri sportivi, cimiteri, ha annullato il mercato La Piazzola, e invita tutte le aziende e gli enti a favorire lo smart working. Sono quindi sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all'interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture non autorizzate presenti per evitare ulteriori pericoli.

Causa previsioni meteo con vento e rovesci (allerta arancione), domani nei comuni di Ravenna, Faenza e Cervia le scuole superiori e gli istituti tecnici professionali rimarranno chiusi. Resteranno invece aperti i nido, le scuole per l'infanzia, le primarie e le medie.

Secondo il sito dell'amministrazione locale, saranno chiuse invece tutte le scuole di ogni ordine e grado e i centri sportivi nei comuni in allerta rossa: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo. La decisione è stata assunta a scopo cautelativo per limitare gli spostamenti nei e dai comuni in allerta rossa. Anche nei comuni di Russi e Brisighella è prevista allerta arancione: ma non hanno scuole superiori. La decisione è stata assunta nel corso di un incontro tra la presidente della Provincia e sindaco di Russi Valentina Palli con gli altri 17 sindaci del territorio ravennate.

Allerta arancione e scuole chiuse in alcuni Comuni della Toscana

Emesso dalla protezione civile regionale un'allerta arancione per domani, venerdì 14 marzo, in Toscana per rischio idrogeologico, idraulico reticolo principale e temporali forti. Lo scrive sui propri canali social il presidente della Regione Eugenio Giani. Già oggi è in corso un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

Allerta gialla, inoltre, per mareggiate e vento forte su Arcipelago e Toscana centro-meridionale. Previste precipitazioni diffuse e localmente persistenti, anche temporalesche, in particolare sulle zone centro-settentrionali con cumulati massimi fino a 100-150 e temporali sparsi anche di forte intensità, localmente persistenti.

A causa dell'allerta arancione emesso dalla protezione civile regionale per domani, venerdì 14 marzo, in diversi comuni della Toscana è stata disposta la chiusura delle scuole. In provincia di Firenze il provvedimento interessa Sesto Fiorentino, Signa e Campi Bisenzio, dove resteranno chiusi anche parchi e giardini pubblici. Per quanto riguarda Prato, scuole e nidi di infanzia chiusi a Poggio a Caiano, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano e Vernio.

Anche a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. A questo si aggiunge la chiusura di ludoteche e centri diurni, parchi cittadini, cimiteri e canile comunale. Per motivi precauzionali sarà inoltre chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Sempre in provincia di Livorno scuole chiuse a Cecina, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto; in provincia di Pisa ordinanza del sindaco di Montecatini Val di Cecina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA