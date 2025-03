Tre perturbazioni in 4 giorni, è la fase più piovosa dell'inverno

In arrivo la fase più piovosa di questo inverno con ben tre perturbazioni in quattro giorni: la prima in giornata su gran parte dell'Italia, la seconda e la terza colpiranno il Paese rispettivamente venerdì e sabato.

La giornata odierna è caratterizzata da abbondanti piogge sulla Liguria e dalla Toscana fino alla Calabria. Previsti anche temporali e locali grandinate. Tanta neve, inoltre, sulle Alpi oltre i 1400 metri, venti forti di Libeccio e temperature in calo.

Dopo un lieve miglioramento domani, con schiarite, specie al Nord, sul versante adriatico e all'estremo sud, venerdì la seconda perturbazione porterà tantissima pioggia al Centro nord e tanta neve sulle Alpi, ma con due differenze sostanziali: non pioverà al Sud - dove le temperature saliranno oltre i 30 gradi (in Sicilia) - e si intensificheranno i venti.

La terza ed ultima perturbazione arriverà sabato con maltempo forte al settentrione e in Toscana; la linea delle piogge salirà dunque ancora più a nord rispetto ai giorni precedenti e il maltempo risparmierà tutto il meridione e una parte del centro.





