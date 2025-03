Torna l'incubo per i Poggi, riflettori su Garlasco

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, tornano sotto i riflettori Garlasco e la villetta in cui il 13 agosto 2007 avvenne il delitto. I genitori della vittima, Rita e Giuseppe, vivono ancora oggi nella casetta a un piano davanti alla quale questa mattina sono tornati i giornalisti. Diverse le telecamere e gli obiettivi che hanno atteso la coppia, uscita e rientrata in auto senza proferire parola. "E' il settimo tentativo di far cadere un giudicato ed è davvero raro, straordinario", dice l'avvocato Gian Luigi Tizzoni per la famiglia, che con la riapertura delle indagini sull'omicidio è ritornata nell'incubo.



Fuori dalla villetta di via Pascoli, nell'immediata periferia di questo paesone della Lomellina, il tempo non sembra essere passato. La decisione della Procura di Pavia di riaprire le indagini e di indagare l'amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio, che proprio oggi compie 37 anni, riapre una ferita che per Rita e Giuseppe Poggi non si è mai rimarginata. "Abbiamo cercato di ritrovare una sorta di tranquillità, anche se il termine non è esatto, ora siamo ripiombati nel nostro calvario", si limita a dire la donna che, uscendo ed entrando in casa col marito, non abbassa il finestrino della loro auto, una Fiat Panda nera, limitandosi ad accennare un sorriso di cortesia e a fare con la mano il gesto del no ai tanti giornalisti che le chiedono di parlare.



"Abbiamo saputo delle nuove indagini dai Tg e siamo rimasti lì - aggiunge la donna al telefono con La vita in diretta, trasmissione pomeridiana di Rai 1 - è una notizia che ci ha sconvolto. Andrea Sempio? Alberto Stasi? Per me valgono le sentenze, ce ne sono state tante", dice con voce sofferta senza fare altri commenti sull'iscrizione nel registro degli indagati dell'amico del figlio, "perché noi - ricorda - siamo i genitori della vittima...".

"Dopo la sentenza passata in giudicato della vicenda se ne sono occupati in totale una quarantina di magistrati, tutti sostenendo la piena responsabilità di Stasi - aggiunge il legale della famiglia - Attendiamo gli esiti di questa ulteriore inchiesta".



C'è poca voglia di commentare in paese, dove Sempio non si vede da ieri. Per l'uomo, che domani dovrà presentarsi ai carabinieri, è un compleanno amaro. I vicini di casa non l'hanno più visto da ieri e neppure i clienti del negozio di telefonia in cui lavora e dove risulta in ferie.

Per tutta Garlasco la riapertura delle indagini, è stata "una doccia fredda". I suoi cittadini sono "sbigottiti e increduli", dice il sindaco, Simone Molinari. "Increduli e in preda ai dubbi - aggiunge il primo cittadino -: ci chiediamo se c'è in carcere una persona innocente oppure se c'è un'altra persona a cui si sta rovinando la vita". Nel paese il sorriso di Chiara, a cui ogni anno è dedicata una borsa di studio, non è mai stato dimenticato. "Credevamo di essere giunti alla verità, per quanto sconvolgente e dolorosa - conclude il sindaco Molinari -. Ora siamo ripiombati nell'incertezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA