Scuola: Valditara: 'Poesia e storia dell'Occidente, ecco i nuovi programmi' 

"La Bibbia come l'Iliade e l'Odissea. Il latino insegnato anche alle medie, perché abitua a studiare". Il ministro del Merito e dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera fa il punto sulla riforma dei programmi della scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie. "Le nuove indicazioni in vigore da settembre 2026 -spiega - tanta calligrafia, grammatica e poesia, la storia ai bambini sarà narrata, ma senza enciclopedismi".



Alle medie "il latino diventa curriculare, ma opzionale" afferma il ministro aggiungendo: "Si tratta di un'ora alla settimana in più, che le scuole decideranno come inserire nell'orario. Farà parte del curriculum e quindi metteremo a disposizione le risorse umane necessarie. Sarà certamente valutato".

La Bibbia è messa insieme a Iliade e Odissea come fonte storico/letteraria. Corretto mettere un testo religioso insieme al mito? "La Bibbia, come l'Iliade e l'Odissea, è una grande testimonianza culturale - risponde il ministro - La Bibbia è a fondamento di molta parte della nostra arte, della nostra letteratura e della nostra musica. L'insegnante leggerà e commenterà con i bambini alcuni passi".

