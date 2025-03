Morte Mara Favro, iniziata a Torino l'autopsia sui resti

Sono iniziati questa mattina a Torino gli esami sui resti di Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa in Valle di Susa nella notte fra il 7 e l'8 marzo 2024. Il test del Dna alcuni giorni fa aveva confermato che le ossa ritrovate dai carabinieri e dai vigili del fuoco in fondo a un dirupo, nei boschi di Gravere (Torino), erano le sue.

Il procuratore aggiunto Cesare Parodi, che coordina le indagini, ha conferito l'incarico per l'autopsia al medico legale Roberto Testi, che dovrà accertare le cause della morte.

Per gli "accertamenti tecnici irripetibili", chiesti dalla procura torinese, è stato conferito anche l'incarico all'antropologa forense Greta Cena.

Anche gli indagati, Vincenzo Milione e Cosimo Esposito, e la famiglia della donna hanno nominato propri consulenti.



