Legale 'Sempio sta male, domani lo accompagnerò a esame'

Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, "sta male". A riferirlo è il suo legale Massimo Lovati, che non ha ancora avuto modo di incontrare il suo assistito, dopo la diffusione della notizia. "Lo vedrò domani", ha detto, spiegando che alle 10 è stato fissato l'esame del Dna nella sede della scientifica dei carabinieri a Milano. "Non può fare nulla, deve sottoporsi.

Io lo accompagnerò". Il prossimo passo del difensore, poi, sarà quello di incontrare la pm di Pavia Valentina De Stefano "per cercare di capirci qualcosa di più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA