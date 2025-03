Quello di Gallo è stato un decesso naturale, 'morto per infarto'

È morto d'infarto Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto ai domiciliari dal 25 ottobre scorso nell'inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize. I primi esiti dell'autopsia eseguita oggi sul corpo del 66enne, morto domenica mattina nella sua casa di Garbagnate milanese, propendono per decesso per cause naturali. A quanto si è appreso non sono stati trovati segni di lesioni evidenti o di puntura che possano far pensare a qualcosa di diverso, ma per fugare ogni dubbi la Procura di Milano ha disposto anche gli esami tossicologici. Per gli esiti di queste analisi ci vorrà più tempo, mentre la relazione finale del medico legale sarà depositata tra almeno un paio di mesi.



Il tutto nell'ambito del fascicolo aperto dalla Procura diretta da Marcello Viola, con la pm Giancarla Serafini e con accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Gallo nell'indagine sulla presunta centrale di spionaggio aveva iniziato a collaborare. La linea a partire da dicembre era stata tracciata in tre verbali. Una collaborazione, sempre da "servitore dello Stato", con l'ammissione degli accessi abusivi alle banche dati, pagando funzionari infedeli delle forze dell'ordine, ma il rifiuto di essere ritenuto al vertice di un sistema di dossieraggi illegali. Poi, nuovi nomi fatti, oltre a quelli già emersi in autunno di big dell'imprenditoria e della politica come obiettivi o clienti, e il capitolo più scottante dei rapporti con apparati di intelligence più o meno deviati. Gallo attendeva di essere convocato per un altro interrogatorio.



Data la delicatezza della posizione di Gallo nell'inchiesta e il passato di poliziotto che si era fatto tanti nemici, risolvendo omicidi e sequestri importanti e indagando sulla criminalità organizzata, gli inquirenti intendono fugare ogni dubbio. Al momento, dunque, il quadro è quello di una morte naturale. Ma per le stesse ragioni il pm della Dda Francesco De Tommasi, che con il collega della Dna Antonio Ardituro, che coordina l'inchiesta che vede indagato anche il titolare di Equalize Enrico Pazzali, presidente autosospesosi di Fondazione Fiera Milano, ha ordinato il sequestro del telefono che Gallo usava per chiamare la legale, Antonella Augimeri, di quello della moglie, di un pc, di farmaci e cibo rimasto in frigo.

I funerali dell'ex commissario capo, che prima di dedicarsi alle investigazioni private ha lavorato a indagini delicate su omicidi e sequestri di persona, si svolgeranno venerdì pomeriggio a Garbagnate Milanese, sua cittadina di residenza, nella chiesa dei santi Eusebio e Maccabei.

