La Sapienza ancora prima al mondo per gli studi classici

L'Università La Sapienza è la prima al mondo negli studi classici. L'edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto dell'università nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: "Arts & Humanities" e "Natural Sciences", rispettivamente al 40mo e 61mo posto mondiale. A livello globale, l'Italia si colloca al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate. Tra i Paesi dell'Ue, l'Italia occupa il secondo posto, dietro solo alla Germania.

"La conferma del primato mondiale della Sapienza negli studi classici - commenta la rettrice Antonella Polimeni - è un riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell'Italia come patria della cultura classica. Negli ultimi cinque anni sempre più studenti internazionali provenienti da nazioni e continenti distanti si sono iscritti alla Sapienza per studiare la lingua latina e la civiltà antica". "La classifica - conclude la rettrice - evidenzia l'ottimo posizionamento dell'Università anche in altre materie nelle quali l'Ateneo vanta una tradizione prestigiosa come la Fisica e l'Astronomia e in discipline più recenti a conferma della natura generalista di Sapienza, caratterizzata dalla varietà e dalla multidisciplinarietà dell'offerta formativa e dall'eccellenza delle ricercatrici e dei ricercatori della nostra comunità".





