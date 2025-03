Crac Popolare Vicenza, 3 anni e 8 mesi in Appello ex dg Sorato

Tre anni e 8 mesi di reclusione per l'ex dg della Banca popolare di Vicenza, Samuele Sorato, è la condanna emessa oggi dalla terza sezione penale della Corte d'Appello di Venezia. L'accusa aveva chiesto 5 anni e 5 mesi.

Sorato era l'unico imputato in questo filone del processo per il crac della banca vicentina, dato che la sua posizione rispetto agli altri imputati era stata stralciata. In primo grado il Tribunale di Vicenza aveva condannato l'ex numero uno della Bpvi a 7 anni di carcere.

La Corte ha anche disposto la revoca del risarcimento da 450mila euro a favore di Banca d'Italia.



