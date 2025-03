Arrestata con droga addosso prima di visita a detenuto

CORIGLIANO-ROSSANO, 12 MAR - Era diretta, insieme ad altre persone, a trovare un congiunto detenuto nel carcere di Rossano ma le sono stati trovati addosso circa 20 grammi di hashish e per questo è stata arrestata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo cessione, aggravato perché contestato nei pressi di un istituto penitenziario.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale nei pressi del carcere di Rossano, hanno fermato un mezzo a bordo del quale viaggiavano alcune persone che hanno detto di essere in procinto di entrare nel carcere per fare visita ad un loro congiunto detenuto. I carabinieri, insospettiti dal nervosismo mostrato dagli occupanti il veicolo hanno approfondito il controllo trovando gli effetti personali che dovevano essere consegnati durante il colloquio col detenuto. Quindi, nel corso della perquisizione personale, addosso alla ragazza è stata trovata la droga. Una successiva perquisizione a casa della giovane ha portato al ritrovamento di un'altra modica quantità di hashish.

La ragazza, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.





