Tangenti per appalti, 5 ai domiciliari in provincia di Sondrio

Presunte tangenti in cambio di appalti e affidamenti diretti. Questa la ragione di cinque arresti ai domiciliari per un dipendente comunale e quattro professionisti e imprenditori dell'Alta Valtellina e della provincia di Bergamo. Sono state emesse anche sei misure interdittive a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'operazione è in corso da parte di 50 finanzieri del Comando provinciale di Sondrio per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico delle undici persone accusate di corruzione, peculato, falso e reati di natura paesaggistico ambientale.



