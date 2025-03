Sbarcati a Vibo i 122 migranti soccorsi dalla Sea Eye 4

Sono sbarcati nel porto di Vibo Valentia i 122 naufraghi soccorso dalla "Sea Eye 4" nelle acque del Canale di Sicilia. Tra loro diverse donne e un neonato.

La nave, una volta giunta nel porto di Vibo Marina, ha attraccato, per volontà delle autorità portuali, nei pressi della banchina Fiume del molo Bengasi, dove nella circostanza ha trovato già pronti gli uomini e i mezzi predisposti dalla Prefettura di Vibo Valentia, della Questura, della capitaneria di Porto, i carabinieri e la Guardia di Finanza e i funzionari del Comune capoluogo. Questi ultimi, hanno quindi provveduto a effettuare le operazioni di sbarco dei migranti, con le stesse che sono continuate fino a notte fonda. L'assistenza sanitaria ai migranti è stata garantita dal servizio Suem 118 dell'Azienda sanitaria di Vibo e dai volontari della Croce Rossa Italiana nonché dal personale in forza alla Protezione civile.

Tra i migranti salvati due sono stati trasportati in ospedale per ustioni provocate dalle fiamme sul barcone, ma le loro condizioni, stando a quanto è stato possibile apprendere, non desterebbero preoccupazioni.



