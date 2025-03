Sala: 'Milano non vada a destra con connotazioni fasciste'

Il centrodestra dice che alle prossime comunali vincerà sicuramente, "auguri, io mi batterò con tutte le mie forze perché Milano non vada in mano a questa destra con connotazioni fasciste". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto successo ieri in Consiglio comunale con Fratelli d'Italia che ha chiesto le sue dimissioni.

"Ieri è stata una giornata difficile, dura. Io non mi scaldo per la richiesta di dimissioni, nel teatrino della politica queste cose avvengono - ha detto -. Ma ciò che è successo in aula sono scene da ventennio, una parte dei rappresenti di FdI ha quella matrice culturale".



Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha spiegato che si sarebbe aspettato una chiamata del sindaco Giuseppe Sala per un confronto sui temi dell'urbanistica che stanno bloccando la città dopo le inchieste della Procura. "Non la risolviamo tra me e il ministro Salvini - ha replicato stamani Sala a margine del Forum del Welfare -. Se devo essere sincero gli ho mandato un messaggio 15 giorni fa per chiedergli di parlare di un tema concreto che dobbiamo risolvere insieme, cioè quello del prolungamento delle metropolitane. Non ho avuto risposte al messaggio perché sarà sicuramente occupato". "Questo tema del Salva Milano non lo risolviamo sicuramente io e lui in un incontro", ha concluso.

Oggi ci sarà un vertice di maggioranza a Roma sulla norma Salva Milano. "Non mi aspetto niente, non lo so e non saprei cosa dire - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine del Forum del Welfare -. Io penso che la situazione vada risolta, però a chi mi accusa di essermi sfilato dalla faccenda dico, secondo me si è sfilata la politica". "È un fatto di tempi, questa storia inizia a marzo del 2024, dopo 12 mesi siamo ancora alle discussioni. Ci saranno degli emendamenti? Significa che torna alla Camera, che aveva accettato un tipo di impostazione e dovrà dire se accetta quella del Senato - ha aggiunto -. Poi la rimanda al Senato e si rimette a discutere. Secondo me non è una sana politica quella che ci mette un anno e mezzo a definire una cosa del genere". A Roma "facciano il loro lavoro e cercheremo di capire come gestire i problemi aperti che abbiamo, sapendo che noi continueremo nel giudizio - ha ribadito -. Io rispetto il lavoro della Procura, ma ritengo che abbiamo ragione e spero che la giustizia confermerà le nostre ragioni, la vera cosa che non funziona è la variabile dei tempi. Prima che ci sia un responso giudiziario passerà ancora un annetto".

