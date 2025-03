Riapre lo storico rifugio Premuda, il più basso d'Italia

Era chiuso dalla fine del 2023 per problemi legati alla precedente gestione. Oggi il rifugio Premuda, il più basso d'Italia, che si trova a Trieste alle porte della Val Rosandra, si prepara a riaprire. Tornerà ad accogliere i clienti a primavera 2025 con una nuova gestione, che sarà curata da Franco Bulli, già operativo nell'ambito della ristorazione in città, insieme a una società che punta a rilanciare il locale.

Lo stesso Bulli ha annunciato la novità sui social, spiegando che per lui è la realizzazione di un sogno. Raggiunto al telefono dall'Ansa, ha confermato che riattiverà la struttura tra poche settimane, ad aprile, anche se la data non è ancora decisa. Intanto sono in corso lavori di sistemazione degli interni. "Tra i vari sogni che avevo da ragazzo - ha scritto Bulli su Facebook - gestire un rifugio era probabilmente il più suggestivo".

Costruito nel 1940, di proprietà è della Società Alpina delle Giulie, sezione del Cai, il Premuda è il più basso rifugio alpino d'Italia, considerando che si eleva solo poche decine di metri sul livello del mare. Da sempre molto amato da escursionisti, appassionati d'arrampicata o da semplici persone che passeggiano in zona, è intitolato all'alpinista Mario Premuda.



