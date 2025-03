Omicidio Serena Mollicone, pg Cassazione chiede appello bis

Annullamento della sentenza di assoluzione e un nuovo processo di appello per il delitto di Arce. E' quanto sollecitato dal pg di Cassazione al termine della sua requisitoria nel procedimento a carico dell'ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco accusati dell'omicidio di Serena Mollicone avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate.

Nel corso del suo intervento il rappresentante dell'accusa ha affermato di "condividere e sostenere il ricorso della procura generale di Roma" contro una sentenza che presenta "plurime violazioni di leggi". Il pg parla di "macro vizio" della sentenza per mancanza di motivazioni: è "una sentenza totalmente carente" che ha "atteggiamento pilatesco". Il pg afferma che quanto cristallizzato dalla Corte d'Assise di appello della Capitale "omette di motivare sulla presenza di Mollicone quella mattina nella caserma di Arce. Non sono stati valutati in maniera unitaria una pluralità di indizi".



