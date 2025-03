Notte tranquilla per Papa Francesco

La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Ieri è stata sciolta la prognosi. Al venticinquesimo giorno di ricovero al Gemelli per una broncopolmonite bilaterale, i medici hanno fatto sapere che la situazione resta complessa, ma Francesco non è più in pericolo di vita e che i miglioramenti della sua salute si sono 'ulteriormente consolidati' come hanno confermato 'sia dagli esami del sangue che l'obiettività clinica e la buona risposta alla terapia farmacologica, che dovrà comunque 'continuare, per ulteriori giorni, in ospedale'. Anche la notte scorsa inoltre Bergoglio è passato all'ossigeno con ventilazione meccanica non invasiva con la maschera.

